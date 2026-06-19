Saadet Partisi İl Başkanı Altun'dan Meydan Düzenlemesine Takdir

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Cumhuriyet Meydanı’nda bazalt taş kaplama çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun, İl Başkan Yardımcısı Adnan Vedat Kenanoğlu’nun konuyu gündeme taşıdığını ifade ederek gerekli çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Altun; “İl Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Adnan Vedat Kenanoğlu’nun uzun süredir ısrarla gündeme taşıdığı, Cumhuriyet Meydanımızın şehrimize yakışır bir hale getirilmesi yönündeki mücadelesinin nihayet karşılık bulmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Şehrimizin vitrini olan bu önemli alan için atılan adımın; uzun yıllar Kayseri’mize hizmet edecek kalitede, estetik ve fonksiyonel bir eser olarak hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize gerçekten ‘OH BEE’ dedirtecek bir çalışmaya dönüşmesi ümidiyle, emeği geçen yetkililere ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET MEYDANI YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek bazalt taş kaplama çalışması için sözleşme imzalandı. Proje kapsamında meydanda oluşabilecek yoğun kullanım ve araç yüklerine karşı yüksek dayanım sağlamak amacıyla taş ebatları küçültülerek daha güçlü ve uzun ömürlü bir zemin altyapısı oluşturulacak. Cumhuriyet Meydanı’nda uygulanacak bazalt taş kaplama projesinin sözleşmesi 12 Haziran 2026 tarihinde imzalanırken, imalat çalışmalarının bir hafta içerisinde başlaması planlanıyor.

Şehrin simge alanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, 15x30 santimetre ebatlarında ve 6 santimetre kalınlığında özel bazalt taşlar kullanılacak. Meydanda oluşabilecek yoğun kullanım ve araç yüklerine karşı yüksek dayanım sağlamak amacıyla taş ebatları küçültülerek daha güçlü ve uzun ömürlü bir zemin altyapısı oluşturulacak. Kent estetiğini, dayanıklılığı ve kullanım konforunu bir araya getiren proje ile Cumhuriyet Meydanı’nın daha nitelikli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.