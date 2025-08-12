Saadet Partisi İl Başkanı Altun, vergi denetimleri ve OSB Yangın Yönetmeliğini gündeme taşıdı

Toplantıda, Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) üretim ve istihdam üzerindeki katkılarının göz ardı edilemeyeceğini belirten Altun, Kayseri’nin sanayi kültürü ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Ancak, mevcut durumda OSB’lerin lojistik projelerinin yeterince tartışılmadığına dikkat çekerek, otoban ve hızlı tren projelerinin Kayseri sanayicileri için planlarda yer almadığını sorguladı.

Öneriler ve Çözüm Yolları

Erdal Altun, OSB’lerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sundu. Bu öneriler arasında, her bir OSB’nin en yakın limana raylı sistemle bağlanması, personel istihdamında vergi ve SGK desteklerinin artırılması ve yerli üretimi teşvik eden AR-GE çalışmalarına yönelik desteklerin çoğaltılması yer aldı. Ayrıca, ithalatı azaltacak üretim yapan firmaların ödüllendirilmesi gerektiğini savundu.

Vergi Denetiminde Yenilik

Altun, Maliye Bakanı’nın her sokağa bir denetim memuru yerleştirme önerisinin, vergi adaletini sağlamak adına doğru bir yaklaşım olduğunu ancak işletmeler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu dile getirdi. Denetim süreçlerinin rehberlik odaklı olması gerektiğini belirten Altun, işletmelere vergi eğitimi verilmesi ve dijital muhasebe altyapısının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yangın Yönetmeliği Tartışmaları

Yeni yangın yönetmeliğinin can ve mal güvenliği açısından gerekli olduğunu belirten Altun, mevcut düzenlemenin kiracılar ile mülk sahiplerini karşı karşıya getirdiğini ifade etti. Yangın güvenliği yatırımlarının mali yükünün net bir şekilde paylaşılmaması, iş yerlerini zor durumda bıraktığını kaydetti.

Yangın Güvenliği Eksiklikleri

Toplantıda, Kayseri OSB’lerinde yangın söndürme köpüğü eksikliğine de dikkat çekildi. Altun, sanayi tesislerinde yalnızca suyla müdahale edilmesinin yetersiz kaldığını, bu durumun can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Yangın güvenliği standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, OSB’lerde itfaiye teşkilatlarının yangın söndürme köpüğü ve uygun ekipmanla donatılması gerektiğini ifade etti.

Erdal Altun, ekonomik krizin derinleştiği bu günlerde, üretim merkezlerini destekleyen bir ekonomi yönetimine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Saadet Partisi olarak “Temiz Siyaset” anlayışıyla üretenden yana, emeği koruyan politikaları savunmaya devam edeceklerini söyledi.