Saadet Partisi İl Başkanı Coşkun, “Meral Akşener masadan kalktığı gün biz bu seçimi kaybettik”

Ben sorduklarında şu cümleyi rahat bir şekilde kullanıyorum, bizim bu seçimi kaybetmemiz Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla birlikte oldu. Meral Akşener, Masadan kalktığı gün biz aslında bu seçimi kaybettik” dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Coşkun, siyasetteki rekabet ve Millet İttifakı’nın seçimi neden kazanamadığı üzerine konuştu. Coşkun, “Bizler yani seçime giren siyasi partiler birbirimizin düşmanı değiliz. Birbirimizin rakibiyiz. Önümüzde yerel seçimler var. İstanbul kaybedildi de beka sorunu olup ülke işgal mi edildi. Seçimi bu tür algılar üzerinden sürdürdüler. Hâlbuki amaç vatandaşa hizmet. Vatandaşa birebir hizmeti götüren yerel yöneticilerdir. Bu noktada vatandaşımızın hizmet odaklı olması lazım. Vatandaş kendisine nasıl bir hizmet gelmesini istiyorsa bu doğrultuda bir siyasi partiyi desteklemesi lazım. Yerel seçimler ülkenin beka meselesi değildir. Genel seçimlerde böyle değildir. Millet İttifakındaki partilerin hangisi AK Parti’den daha az milliyetçi. Herkes ülkesini seviyor. İktidara gelecek siyasi partilerin ülkeye ihanet edeceği, vatanını satacağı, ezanları susturacağı gibi bir algı oluşturmak doğru değil. Ama maalesef ki bu algı karşılık buldu. Vatandaşların çoğu teveccüh edip oylarını verdi. Ama buna karşın yüzde 48’lik kesimde bu söylenenlere itibar etmedi. Üzülerek ifade ediyorum ki bu söylemlere itibar edilmesi de bu ülke açısında büyük bir sıkıntı. Bugün seçimi biz kazanıp iktidarda olmuş olsaydık yine ülkenin bütünlüğü için konuşacaktık o yüzden rekabeti düşmanlığa götürmemek lazım” ifadelerini kullandı.

‘MERAL AKŞENER, MASADAN KALKTIĞI GÜN BİZ ASLINDA BU SEÇİMİ KAYBETTİK’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalkmasının iktidarı güçlendirdiğini söyleyen Coşkun, “Uzun bir dönem ittifak yapmış olduk, birlikte seçimlere girdik onu bizim yorumlamamız doğru olmaz. Kendi ortaklarımızla ilgili illaki hatalarımız vardır, bunlar tartışılır ama yerinde ve zamanında tartışılmasında fayda var. Ben sorduklarında şu cümleyi rahat bir şekilde kullanıyorum, bizim bu seçimi kaybetmemiz Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla birlikte oldu. Meral Akşener, Masadan kalktığı gün biz aslında bu seçimi kaybettik. Masa net bir şekilde şunu yapıyordu, farklı fikirden, farklı siyasi partilerden birileri oturmuşlar ülkenin geleceği asgari müştereklerde buluşmuşlar, 240 sayfalık bir ortak metin ortaya koydular. Bu kadar ortak paydamız varken iktidarın ısrarla bu 6’lı masa bir arada duramaz söylemini bir yerde doğru çıkarmış oldu, Meral hanımım o hamlesi. Bunu öyle bir suçlama olsun diye söylemiyorum ama o gün oradan kalkmış olması iktidarın elini güçlendirdi. İktidarın ‘bunlar yarın bir gün bozulur dağılır’ dediği söylemlerini gerçekleştirmiş oldu. Burada da vatandaşın ister istemez kafasını karıştırdı. Kafasındaki o birlik beraberlik nasıl sağlanacak konusundaki çekincelerini artırmış oldu. Böyle bir sonuçla karşılaştık” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ İLE ALAKALI GENEL ANLAMDA ÇOK BÜYÜK EKSİKLİKLERİMİZ VAR’

Sanayi sektöründe Kayseri’nin gerilediğini dile getiren Coşkun, “Yerel seçimler yaklaşıyor, Kayseri ile alakalı genel anlamda çok büyük eksikliklerimiz var. İktidar her ne kadar büyük yatırımlar yaptık dese de bu yatırımların çoğundan mahrum kaldı. Sanayi bazında baktığımız zaman Konya’yla, Adana’yla, Antep’le yarışan Kayseri sanayi anlamında son dönemde bu illerimizin gerisine düştü” diye konuştu.