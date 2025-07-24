Saadet Partisi İl Başkanından, Çolakbayrakdar'a 'Restorasyon' teşekkürü

Anadolu’nun ikinci medresesi olan Hoca Hasan Medresesi’nin restore edilmesi, kadim medeniyetin taşıyıcısı olan ilim ve irfan yuvalarının korunması açısından büyük bir önem taşıyor. Altun, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar’ın bu konudaki samimi çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Altun, “Şehirlerimizin sadece betonla değil, tarih ve kimlikle imar edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hoca Hasan Medresesi, bu şehre ruh veren ilim ve hikmetin temsilcisidir. Bu çalışmayı destekliyor, diğer kadim eserlerimiz için de örnek teşkil etmesini diliyoruz” dedi.

Ayrıca, geçmişte ihmal edilen Melik Mehmet Gazi Medresesi’nin durumu da gündeme getirildi. Altun, bu medresenin yıkılmasının Kayseri tarihinde acı bir sayfa olduğunu ifade ederek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın bu konuda attığı adımları takdir etti.

“Geçmişe vefa, geleceğin teminatıdır” diyen Altun, Hoca Hasan Medresesi ve Melik Mehmet Gazi Medresesi özelinde, bu kadim şehre sahip çıkan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Saadet Partisi olarak, bu tür gayretlerin siyasi mülahazalardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Altun, Kayseri’nin ilim ve irfan geleneğini yeniden ayağa kaldıracak her adıma destek vermeye hazır olduklarını belirtti.