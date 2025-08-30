Saadet Partisi Kadın Kolları'ndan Kadına Şiddete Karşı Topyekûn Mücadele Çağrısı

  • Haberler
Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 'Kadına Karşı Şiddete Hayır' kampanyasını başlattı. Parti yetkilileri, Türkiye'de son yıllarda artan kadın cinayetlerine ve şüpheli ölümlere karşı sadece yasal değil, toplumsal bir mücadele gerektiğini vurguladı.

2024 yılı verilerine göre Türkiye’de 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Bu cinayetlerin %71’i aile içinden erkekler tarafından işlendi. Faillerin gerekçeleri arasında kadının ayrılık talebi ve kıskançlık gibi nedenler öne çıkıyor.

Saadet Partisi, mağdurların yaşadığı travmaların giderilmesi için caydırıcı cezaların ödün verilmeden uygulanması gerektiğini savunuyor. Ayrıca sığınma evlerinin sayısının artırılması ve Aile İçi Şiddeti Önleme Merkezlerinin daha donanımlı hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Parti yetkilileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca hukuki düzenlemelerle değil, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirtti. Bu süreçte aile kurumunun korunmasının da önemine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeye yer verildi:
“Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumun dönüştürülebilmesi, kadını güçlendirmekten geçer. Yeni nesil siyasette kadınlar; eğitimde, siyasette ve iş hayatında eşit fırsat ve adil paylaşım ilkesiyle daha güçlü hale gelecek ve hak ettiği değeri görecek.”

 

 

