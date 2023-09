Saadet Partisi Kayseri’de yerel seçim startını verdi

Nasıl ki milletvekilini Ankara’ya gönderdiysek, inşallah Kayseri’de belediyeleri de alarak yeniden milli görüş belediyeciliğine Kayseri’yi kavuşturacağız” dedi.

Saadet Partisi’nin Kadir Has Kongre Merkezi bahçesinde düzenlediği Geleneksel Milli Görüş Buluşması programına Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun ve partililer katıldı. Kuranı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan program yemek ikramının yapılmasıyla son buldu. Program kapsamında konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, “2023 yılı çok önemli bir yıl odu. 55 yıllık milli görüş hareketi tarihinde önemli bir dönemeç olarak yeniden meclise girdi. Bu 55 yıllık bir çalışmanın sonucuydu. Tarihin her döneminde her kesimle iş birliği yapmaya açık bir parti olarak bugünde ne sağcıyız ne solcuyuz biz halk yoldayız diyoruz. Kimse ne dostumuz ne de düşmanımız. ‘Biz ilkelerimiz, ideallerimizi biliriz. Masaya şartlarımızı koyarız. Bu şartlarda anlaşırsak çalışmaya devam ederiz’ dedi hocamız. Nitekim o gün bugündür aynen devam ediyor. İnanıyoruz ki bu dönemde de az sayıda temsilcimiz büyük gayretlerle inşallah tarih yeniden tekerrür edecek ve inşallah partimiz yeniden büyük zaferler kazanacak” ifadelerini kullandı.

‘ESKİDEN DE BİZ YOLSUZLUKTAN, HIRSIZLIKTAN ŞİKAYET EDİYORDUK BUGÜNDE EDİYORUZ’

Saadet Partisinin davasının faizsiz sistemin kurulması olduğunu dile getiren Milletvekili Çalışkan, “Bundan 20 yıl önce ülkede banka müdürleri meyhaneden çıkan insanlar arasından seçiliyordu. Bugün çok iyi bir noktaya geldik. Bugün banka memurları Cuma namazından çıkanlara arasından seçiliyor. Peki faizci, kapitalist, sömüren sistemde bir değişiklik var mı? Yok, sistem aynen devam ediyor. Sadece banka müdürü koltuğunda kim oturacak onun tartışması var. Halbuki bizim davamız banka koltuğunda oturulması değil, faizsiz sistemin kurulmasıydı. Yine bundan 20 yıl önce bir kesime ait insanlar okul müdürü oluyordu. Bugün başka kesime ait insanlara okul müdürü oluyor. Acaba derdimiz okul müdürünün kim olacağı mıdır, yoksa eğitim sistemi midir, müfredat mıdır, yetişen nesil midir, gençlik midir? 20 yıl önce bu okulda mezun olan insanlar mı daha iyidir, bugünkü gençlerimi mi? Eskiden de biz yolsuzluktan, hırsızlıktan şikayet ediyorduk bugünde ediyoruz. Ama eskiden başka kesimin insanları yapıyordu bugün ise farklı kesimin insanı yapıyor diye olay geçiştirilemez” şeklinde konuştu.

‘MİLLİ GÖRÜŞ İLE TEKRARDAN KAYSERİ İLİMİZİ BULUŞTURACAĞIZ’

Kayseri’de belediyeleri de alarak yeniden milli görüş belediyeciliğine Kayseri’yi kavuşturacakları açıklamasında bulunarak yerel seçim startını veren Başkan Coşkun, “2023 yılında zorlu bir seçimi atlatıp buraya geldik. Bu zorlu seçimden önce 20 yıldır milli görüşü sindirdiklerini yok ettiklerini düşünenlere inat milli görüş bu seçimden büyük bir zaferle çıkmış oldu ve bugün mecliste en güzel şekilde milli görüşü temsil edecek. 60 yıllık, yarım asırlık milli görüşü yok etmek, budamak isteyenler aslında gövdenin çok daha güçlü olduğunu, milli görüşü gömdüğünü düşünenlerinin milli görüşün tohum olarak daha da güçlendiğini bugün bir kez daha görmüş oldular. Bizler her zaman ifade ettiğimiz üzere Milli görüş olarak, Saadet Partisi olarak hayra motor şerre fren olmak için her dönem doğruları hakkı ifade ettik bundan sonraki süreçte de en güçlü bir şekilde hem meclisimizde hem de her platformda hakkı haykırmaya yine devam edeceğiz. Bu buluşma bizim için önümüzde 7 ay sonra bir seçim var onun bir işaret fişeği olacak. Nasıl ki milletvekilini Ankara’ya gönderdiysek, inşallah Kayseri’de belediyeleri de alarak yeniden milli görüş belediyeciliğine Kayseri’yi kavuşturacağız. Bundan dolayı da bu 7 aylık süreç içerisinde, özellikle ilçelerimizde özel bir gayret bekliyoruz. İnşallah ilimizden de aynı gayreti göstererek Milli Görüş ile tekrardan Kayseri ilimizi buluşturacağız, tanıştıracağız” diye konuştu.