Saadet Partisi, Kayseri’deki çevre yolu ihalesini Meclis gündemine taşıdı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Kayseri’de çevre yolu ihalesine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca tarafından konuyla ilgili olarak soru önergesi verildiği belirtilirken, “Saadet Partisi Kayseri İl Başkanımız Sayın Erdal Altun tarafından daha önce kamuoyunun gündemine taşınan ve kamu kaynaklarının kullanımı bakımından çeşitli soru işaretleri barındıran Kayseri'deki bazı karayolu yapım ihaleleri, Saadet Partisi tarafından yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, Saadet Partisi Bursa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Atmaca tarafından, söz konusu iddiaların ve kamuoyunda oluşan tereddütlerin açıklığa kavuşturulması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sunulmuştur. Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet ilkelerinin gözetilmesi, demokratik yönetim anlayışının temel gereklilikleri arasındadır. Bu anlayışla hazırlanan soru önergesinde; Kayseri Kuzey Çevre Yolu Yapım İşi ihalesinin gerçekleştirilme yöntemi, ihale süreçlerine ilişkin teknik ve idari hususlar ile kamu yararı açısından açıklığa kavuşturulması gereken konular gündeme taşınmıştır. Milletimizin emaneti olan kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hakkaniyetli biçimde kullanılması hususunda gerekli denetim mekanizmalarının işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Saadet Partisi olarak, kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.