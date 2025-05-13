Saadet Partisi Kayseri’den Sahaya İniyor: Çözüm Odaklı Siyasetle Sorunlara Kalıcı Çözüm

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Altun, saha çalışmalarının önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sorunlarına daha etkili şekilde ulaşmak ve çözüme kavuşturmak için, siyasette yeni bir sayfa açıyoruz. Kayseri’yi halkıyla bütünleşen, onların taleplerini içselleştiren bir yönetim anlayışına sahibiz. Sahadan gelen verileri değerlendirerek sorunların yalnızca tespitiyle kalmayıp, hukuki ve kurumsal altyapı ile çözüme ulaşacağımızın sözünü veriyorum."

Altun ayrıca, kurulacak komisyonların Kayseri’nin farklı ilçelerinde sahada aktif çalışmalar yapacağını ve vatandaşların doğrudan talep ve sıkıntılarını dinleyeceklerini belirtti. Bu sayede, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık gibi pek çok alanda sürdürülebilir çözümler üretilecek.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde yürütülecek saha çalışmaları, mahalle temsilciliği iş birlikleri, sosyal projeler ve ilçe sorun haritalarının çıkarılması gibi hususlar da masaya yatırıldı.

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, “Sorunları yerinde tespit, kalıcı çözümlerle istikrar” ilkesiyle vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve projeye destek çağrısında bulundu.