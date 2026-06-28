  • Haberler
  • Gündem
  • Saadet Partisi Kayseri Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

Saadet Partisi Kayseri Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Haziran ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Kayseri Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Haziran ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, düzenlendi. Toplantıya, Parti Genel Sekreteri Cafer Güneş, GİK Üyesi Yusuf Bayraktar, İl Başkanı Erdal Altun, ilçe başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilatları, MİLKO kuruluşları vatandaşlar katıldı.

Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken gelecek döneme ilişkin hedefler istişare edildi.
Ayrıca toplantıda, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın talimatlarıyla partiye ‘9 yeni üye’ hedefi doğrultusunda en çok üye kazandıran teşkilat mensuplarına plaket takdim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu, 'Rekor üstüne rekor'
Milletvekili Çopuroğlu, “Rekor üstüne rekor”
Kayseri Aile Platformu: 'LGBT propagandasıyla çocuklarda meydana gelen ağır psikolojik tahribat, trajik facialarla sonuçlanmaktadır'
Kayseri Aile Platformu: “LGBT propagandasıyla çocuklarda meydana gelen ağır psikolojik tahribat, trajik facialarla sonuçlanmaktadır”
Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 122 tutuklama
Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 122 tutuklama
Vali Gökmen Çiçek'ten Bünyan'da Yatırım ve Açılış Mesaisi
Vali Gökmen Çiçek'ten Bünyan'da Yatırım ve Açılış Mesaisi
Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Nevzat Barbaros'tan Soyadı Açıklaması
Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Nevzat Barbaros'tan Soyadı Açıklaması
Karavan ve Doğa Sporları Festivali Bünyan'da Kapılarını Açtı
Karavan ve Doğa Sporları Festivali Bünyan'da Kapılarını Açtı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!