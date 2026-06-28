Saadet Partisi Kayseri Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi
Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Haziran ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, gerçekleştirildi.
Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Haziran ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, düzenlendi. Toplantıya, Parti Genel Sekreteri Cafer Güneş, GİK Üyesi Yusuf Bayraktar, İl Başkanı Erdal Altun, ilçe başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilatları, MİLKO kuruluşları vatandaşlar katıldı.
Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken gelecek döneme ilişkin hedefler istişare edildi.
Ayrıca toplantıda, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın talimatlarıyla partiye ‘9 yeni üye’ hedefi doğrultusunda en çok üye kazandıran teşkilat mensuplarına plaket takdim edildi.