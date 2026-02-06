Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı: 'Sesimizi Duymayanlara Düdük Çalıyoruz'

İl teşkilatı adına yapılan açıklamada, “Deprem ülkemizin gerçeğidir, ancak yıkılan şehirler tercihtir. Depremlerin afete dönüşmemesi için gerekli tedbirleri hayata geçirmek zorundayız” denildi.

“Sesimizi duyan var mı?”

Açıklamada, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük felakette duyulan “Sesimizi duyan var mı?” feryadının bir kez daha hatırlatıldığı ifade edildi. Saadet Partisi temsilcileri, ellerindeki deprem düdüklerini çalarak dikkatleri deprem gerçeğine çekmek istediklerini belirtti. “Bugün çaldığımız bu düdük bir uyarıdır, bir ikazdır. Çünkü biliyoruz ki bugün bu düdük duyulmazsa, ülkemizi bekleyen büyük depremde Allah korusun İsrafil’in suru duyulacaktır” sözleriyle mesaj verildi.

“İnşaat değil, insan yaşasın”

Basın açıklamasında, rant ve ihmale dayalı şehirleşme anlayışının eleştirildiği vurgulandı. “Düdük çalıyoruz çünkü inşaat değil, insan yaşasın istiyoruz. Düdük çalıyoruz çünkü bugün adalet, liyakat, planlama, denetim ve vicdan enkaz altında” ifadeleriyle mevcut duruma dikkat çekildi.

Tedbir ve denetim çağrısı

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, karar alıcılara seslenerek şu çağrıda bulundu:

“Her şey için çok geç olmadan sesimizi duyun! Tedbirleri alın, denetimleri eksiksiz yerine getirin, rantı değil insanı önceleyin.”

Deprem şehitlerine rahmet

Açıklamanın sonunda, bugüne kadar depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar rahmetle anıldı ve “Allah, aziz milletimizi tüm afetlerden emin eylesin” denildi.