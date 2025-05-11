Saadet Partisi Kayseri İlçe Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantıda ilçelerde karşılaşılan sosyal, ekonomik ve altyapı temelli birçok sorun gündeme geldi. İlçe başkanları, vatandaşların taleplerini ve çözüm bekleyen konuları detaylarıyla aktarırken, İl Başkanı Altun da bu sorunların çözümü için izlenecek yol haritasını belirledi. Henüz çözülememiş ve yerel yönetimler tarafından göz ardı edilen sorunların, bundan sonraki süreçte düzenli olarak yapılacak basın toplantılarıyla kamuoyunun gündemine taşınacağı ifade edildi.

“Çözüm odaklı siyasetin gereğini yapacağız”

Toplantıda konuşan İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi’nin halkın sesi olmaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlçelerimizin her birinde yaşanan sıkıntıları, sahada çalışan değerli ilçe başkanlarımızdan dinledik. Bu toplantılar bizim için sadece bir rutin değil; halkımızın gerçek sorunlarını anlamak ve çözüm üretmek adına çok kıymetli bir fırsat. Yeni nesil siyaset anlayışıyla, sorunları sadece konuşan değil, çözüm önerileriyle birlikte kamuoyuna sunan bir anlayışla çalışıyoruz. Bu toplantıda aldığımız notlar ışığında, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımız çözüm odaklı açıklamalarımız olacak.”

Yeni nesil siyaset vurgusu

Toplantı, yeni nesil siyasetin bir örneği olarak değerlendirilirken, genç ve dinamik kadroların da süreçte aktif rol alması dikkat çekti. İl başkanlığı, tüm ilçelerle düzenli iletişim kurarak, ortak akılla yürütülecek bir siyaset anlayışını benimsediklerini vurguladı. Toplantı sonunda, daha sık aralıklarla bu tür istişarelerin yapılması kararı alındı.

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, önümüzdeki dönemde ilçe ziyaretlerini artırarak hem teşkilat içi koordinasyonu güçlendirmeyi hem de vatandaşla birebir temas kurarak çözüm odaklı siyaseti sahada daha da görünür kılmayı hedefliyor.

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