Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları'ndan 8 Mart'ta sahada anlamlı çalışma

Gerçekleştirilen program kapsamında kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatta yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla çeşitli ziyaretler yapan Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları başkanı ve üyeleri, kadınların görüş ve beklentilerini yerinde dinleyerek not aldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Şehadet Özçelik, kadınların karşılaştığı sorunların bireysel değil, yapısal ve çok boyutlu olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 8 Mart. Saadet Partisi Kadın Kolları olarak bir kez daha ifade ediyoruz ki; kadın için adalet sağlanmadan toplum için huzur sağlanamaz. Kadına yönelik şiddet, güvencesiz çalışma koşulları, eğitimden kopuş, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikler ve karar mekanizmalarındaki yetersiz temsil yalnızca kadınların değil, toplumun tamamının geleceğini doğrudan etkilemektedir.”

Özçelik, kısa süre önce hayatını kaybeden bir kadın öğretmenin acısının hâlâ taze olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddetin ertelenemez bir mesele olduğunu vurguladı. Kadınların güvenliğinin sağlanmasının toplumsal huzurun temel şartlarından biri olduğunu ifade eden Özçelik, koruma kararlarının etkin uygulanması ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların çalışma hayatında çoğunlukla düşük ücretli ve güvencesiz alanlarda yer aldığını belirten Özçelik, ücretsiz bakım yükünün büyük ölçüde kadınların omuzlarında olduğunu ve bunun ekonomik bağımsızlığı sınırlayan önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.

Kız çocuklarının eğitimde kalıcılığının sağlanması gerektiğine de değinen Özçelik, erken yaşta evlilikler ve ekonomik yetersizliklerin eğitimden kopuşa yol açtığını, bunun da birçok alanda dezavantaj oluşturduğunu ifade etti.

Saadet Partisi olarak kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilmesi, kadın emeğinin güvenceli hâle getirilmesi, eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması, kadın sağlığına yönelik koruyucu hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kadınların siyasal temsiline yönelik yapısal adımlar atılması gerektiğini savunduklarını belirten Özçelik, kadınların toplumun asli öznesi olduğunu vurguladı.

Özçelik açıklamasını, “Kadın için adalet sağlandığında toplum için huzur inşa edilir” sözleriyle tamamladı. Ayrıca hayatını kaybeden öğretmene Allah’tan rahmet, ailesine sabır dilediğini ifade ederek şiddetin her türlüsüne karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti.