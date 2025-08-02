Saadet Partisi Kayseri Teşkilatı 1. Yılını değerlendirdi

“Bu Dava Erbakan Hocamızın Emanetidir”

Konuşmasında, Saadet Partisi’nin temel felsefesine dikkat çeken İl Başkanı, “Bu kürsüden sadece bir il başkanı olarak değil; rahmetli Erbakan Hocamızın ektiği hak, adalet ve ahlak tohumlarının filiz verdiği bu topraklarda bir nefer olarak konuşuyorum. Biz siyasetle makam için değil, mefkure için ilgileniyoruz” dedi.

Genel Başkan Mahmut Arıkan’a Övgü: “Siyasetin Dilini Temizledi”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın siyaset anlayışına vurgu yapan İl Başkanı, “O sadece bir genel başkan değil, bu milletin özlediği siyaset dilini nezaketle, ahlakla, samimiyetle temsil eden liderdir. Popülizm değil hakikat için siyaset yapan bir liderdir” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de Bir Yılda Neler Yapıldı?

• Tüm ilçeler ziyaret edildi, esnafla, gençlerle, yaşlılarla doğrudan temas kuruldu.

• STK’lar, muhtarlar ve kanaat önderleri ile istişareler yapıldı.

• Siyasi partiler ve belediyelere nezaket ziyaretleri gerçekleştirildi.

“Kapısı halka açık olan her yere gittik. Ancak millete tepeden bakanlara asla prim vermedik” diyerek halkla kurulan temasın altını çizdi.

“Bu Şehrin Her Değerini Sahipleniyoruz”

Milli Görüş’ün temsilcileri olarak Kayseri’de her alanda duyarlılık gösterdiklerini belirten İl Başkanı, Saadet Partisi’nin;

• En milliyetçi,

• En muhafazakâr,

• En cumhuriyetçi duruşa sahip olduğunu ifade etti.

Siyasette dini değerlerin araçsallaştırılmasına karşı çıktıklarını belirterek, “Gösteriş için yapılan ibadet siyasete alet edilemez” dedi.

Gazze ve Doğu Türkistan Vurgusu: “Unutmadık, Unutturmadık”

Gazze’de yaşanan soykırıma sessiz kalmayan yegâne siyasi hareket olduklarını belirten İl Başkanı, “Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika” diyerek iktidarın sessizliğini eleştirdi.

Doğu Türkistanlı Müslümanların maruz kaldığı zulme karşı da yine seslerini yükseltenin Saadet Partisi olduğunu ifade etti.

Gündem Saptırmaları Eleştirildi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in açıklamalarını eleştiren İl Başkanı, “Toplumun gerçek sorunları yerine inanç üzerinden suni polemiklerle zihinler bulandırılıyor” diyerek, milletvekillerini halkın sorunlarına odaklanmaya davet etti.

AK Parti’ye Tepki: “Muhtarlara Zorunlu Katılım Demokrasiye Ziyan”

Kayseri Üniversitesi’nde AK Parti ile bağlantılı bir kişiye fahri doktora verilmesi ve muhtarlara gönderilen katılım çağrısı mesajına da değinen İl Başkanı, “Demokrasiyi temsil ettiğini söyleyen bir partinin, seçilmiş muhtarları zorunlu toplantıya çağırması kabul edilemez” dedi.

“Yeni Kadrolar, Yükselen Moral”

• İl kongreleri yapıldı, yeni ve genç kadrolar göreve başladı.

• Üye sayısında büyük artış yaşandı.

• İl Kongresi büyük coşkuyla gerçekleşti; “Bu iş ancak Saadet’le olacak” mesajı verildi.

“Kayseri’de Belediyeleri Kazanacağız”

Hedeflerinin Kayseri’de Saadet Belediyeciliğini yeniden inşa etmek olduğunu belirten İl Başkanı, “Artık hamaset değil, hizmet istiyoruz. İsrafı değil, hizmeti esas alan bir anlayışla halkımızın karşısındayız” dedi.

“Temiz Siyaset En Büyük Projemiz”

Konuşmanın finalinde ise Saadet Partisi’nin “Temiz Siyaset” vizyonu vurgulandı:

“Bizim projemiz rant değil, dürüst siyaset. Halktan çalmayan, tehdit değil ikna ile yol alan kadrolar inşa ediyoruz” dedi.

Son Söz: “Saadet Kazanacak, Millet Kazanacak”

“Bu millete borcumuz, bu davaya sadakatimiz var. Allah’ın izniyle Saadet kazanacak, millet kazanacak, Türkiye kazanacak!” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.