Saadet Partisi Kayseri Teşkilatı emeklilerin sorunlarını dinlemek için sahalarda
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı ve İl Başkan Yardımcıları, emeklilerin yaşadığı sorunları yerinde dinlemek amacıyla Kayseri'de meydanlara indi. Gerçekleştirilen saha çalışmasında, emeklilerle birebir görüşmeler yapılarak ekonomik ve sosyal hayatta karşılaştıkları sıkıntılar ele alındı.
Emekliler, özellikle düşük seviyede belirlenen emekli maaşları, artan hayat pahalılığı ve yükselen kira bedelleri başta olmak üzere birçok konuda yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlandıklarını ifade eden emekliler, geçim şartlarının her geçen gün ağırlaştığına dikkat çekti.
Saadet Partisi il başkanı Altun, emeklilerin yıllarca ülkeye hizmet etmiş kesimler olduğunu vurgulayarak, yaşanan sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Yapılan açıklamada, emeklilerin taleplerinin ve beklentilerinin takipçisi olunacağı belirtildi.
Saadet Partisi Kayseri Teşkilatı, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması ve hak ettikleri refah seviyesine ulaşması için emeklilerin sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.