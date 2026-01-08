Saadet Partisi Kayseri Teşkilatı emeklilerin sorunlarını dinlemek için sahalarda

Emekliler, özellikle düşük seviyede belirlenen emekli maaşları, artan hayat pahalılığı ve yükselen kira bedelleri başta olmak üzere birçok konuda yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlandıklarını ifade eden emekliler, geçim şartlarının her geçen gün ağırlaştığına dikkat çekti.

Saadet Partisi il başkanı Altun, emeklilerin yıllarca ülkeye hizmet etmiş kesimler olduğunu vurgulayarak, yaşanan sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Yapılan açıklamada, emeklilerin taleplerinin ve beklentilerinin takipçisi olunacağı belirtildi.

Saadet Partisi Kayseri Teşkilatı, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması ve hak ettikleri refah seviyesine ulaşması için emeklilerin sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.