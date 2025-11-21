Saadet Partisi Kayseri Teşkilatı'ndan Serdar Gökhan Çiçek Açıklaması

Açıklamada, Saadet Partisi’nin köklü teşkilat yapısına ve disiplin anlayışına vurgu yapıldı. Partinin, tüm vatandaşları kucaklayan bir yaklaşım sergilediği ifade edilerek, "Ancak bu noktada tek kırmızı çizgimiz, partimizin temel ilkeleri ve teşkilat disiplinidir" denildi.

Serdar Gökhan Çiçek’in, teşkilat toplantılarına sınırlı düzeyde katıldığı ve son üç toplantıya hiç iştirak etmediği bilgisi verildi. Ayrıca, Çiçek’in parti kurullarına bilgi vermeden basına açıklamalarda bulunmasının, partinin disiplin anlayışıyla bağdaşmadığı kaydedildi.

Bu sebeple, Serdar Gökhan Çiçek’in Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu ile ilişkisinin sona erdiği duyuruldu. Partinin açıklamasında, kamuoyuna yansıyan sözlerin yalnızca Çiçek’i bağlayacağı belirtildi.

Saadet Partisi, köklü geleneğinden aldığı güçle, ilkeli ve kararlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini ve milletin huzuru, adaleti ve refahı için mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.