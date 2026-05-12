Saadet Partisi'nde kayyum talebi reddedildi: Mahmut Arıkan görevine devam edecek
Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te yapılan 9. Olağan Büyük Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, partiye kayyum atanması talebini reddetti.
Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te yapılan 9. Olağan Büyük Kongresi yargıya taşınmıştı. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimlerin açtığı davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek partiye 3 kişilik kayyım heyeti atanması talep edilmişti.
Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra davanın reddine karar verdi. Böylece kongrenin iptali ve kayyum atanması yönündeki talepler kabul edilmedi. Kararla birlikte Saadet Partisi yönetimine ilişkin hukuki süreçte ilk aşama tamamlanmış oldu.