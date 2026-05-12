  • Saadet Partisi'nde kayyum talebi reddedildi: Mahmut Arıkan görevine devam edecek

Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te yapılan 9. Olağan Büyük Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, partiye kayyum atanması talebini reddetti.

Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te yapılan 9. Olağan Büyük Kongresi yargıya taşınmıştı. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimlerin açtığı davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek partiye 3 kişilik kayyım heyeti atanması talep edilmişti.

Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra davanın reddine karar verdi. Böylece kongrenin iptali ve kayyum atanması yönündeki talepler kabul edilmedi. Kararla birlikte Saadet Partisi yönetimine ilişkin hukuki süreçte ilk aşama tamamlanmış oldu.

Haber Merkezi



Talas'tan Çevre Dostu İlaçlama Atağı
Kayseri'de Gümrüklü Hava Kargo Terminali Hizmete Girdi
Kayseri, Dijital Dönüşümün Yeni Merkezi
Huzurevinde İki Kuşak İçin Sanat Etkinliği
Bu mahalleye iki yeni okul daha kazandırıldı
ERÜ Mühendislik Fakültesi 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
