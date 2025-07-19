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19 Temmuz 2025 / Kayseri

Saadet Partisi’nden 24. Yıla Özel Aşure İkramı

Saadet Partisi, kuruluşunun 24. yıl dönümünü Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği etkinlikle kutladı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Programa Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun’un yanı sıra, Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Onat ve Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş da katıldı. Parti yöneticileri, meydanda kurulan stantta vatandaşlarla sohbet ederek Saadet Partisi’nin ilkelerini ve hedeflerini anlattı.

Etkinliğe ayrıca, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kayseri Şube Başkanı Ali Karademir ve dernek yöneticileri de katılarak destek verdi. Ziyaretlerinden dolayı TEMAD heyetine teşekkür eden İl Başkanı Altun, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erdal Altun, Saadet Partisi’nin 24 yıldır milli ve manevi değerlere bağlı kalarak siyaset yaptığını belirterek, “Paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan bu etkinlikte, hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Saadet Partisi olarak aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle sona erdi.



Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı