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Saadet Partisi'nden Açıklama: 'Dadaloğlu Şenlikleri Tomarza'dan Taşınamaz'

Tomarza'nın kültürel hafızası olan Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri'nin Talas'a taşınma girişimi, Saadet Partisi Tomarza İlçe Teşkilatı tarafından sert bir dille eleştirildi.

Saadet Partisi'nden Açıklama: 'Dadaloğlu Şenlikleri Tomarza'dan Taşınamaz'

Saadet Partisi Tomarza İlçe Teşkilatı, 20 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri'nin doğup büyüdüğü topraklardan kopartılarak Talas’a taşınmasının, Tomarza halkının tarihine, kimliğine ve birlik ruhuna yapılan bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Tomarza İlçe Başkanı Hüseyin Yerli, bu konudaki yanlış girişimden bir an önce dönülmesini beklediklerini ifade etti. Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç’un bu konudaki hassasiyetinin desteklendiği vurgulandı. Açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerinin birleştirici bir zemin oluşturması gerektiği, ancak bu girişimin bölgenin sosyo-kültürel dokusunu görmezden geldiği ve toplumsal dayanışmaya zarar vereceği kaydedildi.

Ayrıca, şenliklerin tarihî ve kültürel bağlamı göz önünde bulundurulduğunda, etkinliklerin Dadaloğlu’nun doğduğu ve halkla bütünleştiği Tomarza’da yapılmasının hem ahlaki hem de vicdani bir gereklilik olduğu dile getirildi.

Saadet Partisi, tüm yetkililere sağduyu çağrısında bulunarak, Tomarza halkının haklı sesine kulak verilmesini beklediklerini belirtti.

 

Haber Merkezi

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