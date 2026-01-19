Saadet Partisi'nden AK Parti'ye Tepki: 'Muhatabınız Gazete Manşetleri Değil, Biziz'

Göce, Saadet Partisi’nin yoğun üye katılımlarını “Milli Görüş’ün yükselişi” olarak duyurduğunu hatırlatarak, basında yer alan “AK Parti ve MHP’den istifalar var” şeklindeki başlıkların medyanın kendi takdiri olduğunu belirtti. “Bizim ağzımızdan çıkmayan ifadeleri bize mal edip, sonra da bunları yalanlamaya çalışmak beyhude bir çabadır” dedi.

“Yarası olan gocunur”

Göce, AK Parti’nin “bizden istifa yok” açıklamasını manidar bulduğunu ifade ederek, “Demek ki tabanınızdaki erimenin ve kopuşların siz de farkındasınız ki; her kalabalık gördüğünüzde ‘Acaba gidenler bizden mi?’ korkusuna kapılıyorsunuz” sözleriyle dikkat çekti.

“Rakamlar değil, gerçekler”

Saadet Partisi’nin üye kütüklerindeki sayılara değil, gönüllere hitap ettiğini vurgulayan Göce, “Bize katılan kardeşlerimizin nereden geldiğiyle değil, nereye yürüdüğüyle ilgileniyoruz. Onlar ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ye, Saadet’e yürüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Gazete manşetleriyle kavga etmeyi bırakın”

Göce, AK Parti yönetimine yönelik eleştirilerini şu sözlerle tamamladı:

“Gazete manşetleriyle kavga etmeyi bırakıp, vatandaşın neden akın akın Saadet Partisi’ne koştuğunu anlamaya çalışmaları gerekir.”