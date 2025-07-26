Saadet Partisi'nden Akkışla Çıkarması

İlk durak Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun’un makamı oldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede ilçe hizmetleri ve yerel ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Altun, “Halkın refahı için atılan her adım, bizim için değerlidir” mesajını iletti.

Siyasi nezaket örneği olarak AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret eden heyet, ortak sorunların çözümüne yönelik iş birliği sinyali verdi. Ardından ilçe esnafıyla buluşan Başkan Altun, pazaryerinde karşılaştığı bir çocuğa takım forması hediye ederek gönülleri fethetti.

Günün anlamlı duraklarından biri de Akkışla Reel Enerji Yaz Spor Okulu oldu. Altun ve ekibi, gençlerle sohbet etti, onların hayallerine ortak oldu. Günün sonunda ise vefat eden bir vatandaşın cenaze merasimine katılarak aileye taziye dileklerini ilettiler.

Programın ardından İl Başkanı Altun, Akkışla halkının sıcak ilgisi için teşekkür etti: “Bu toprakların insanıyla gönül köprülerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”