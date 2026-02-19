Saadet Partisi'nden Akran Zorbalığına Dikkat Çekti

Eğitim kurumlarının güvenliğin, eğitimin ve ahlakın teminatı olması gerektiğini belirten Saadet Partisi, okullarda yaşanan şiddetin toplumsal yapıyı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Açıklamada, "Şiddeti normalleştiren televizyon dizileri, kontrolsüz sosyal medya içerikleri ve dijital ortamda yaygınlaşan akran zorbalığı kültürü gençlerimizin ruh dünyasını olumsuz etkilemektedir" denildi.

Parti, akran zorbalığına karşı yeterli yasal düzenlemelerin eksikliğine de vurgu yaparak, adalet sisteminin çoğu zaman suçlu lehine işlediği yönündeki algının toplumda adalete olan güveni zedelediğini ifade etti. "Güven duygusunun sarsıldığı bir ortamda sağlıklı nesiller yetiştirmek mümkün değildir" şeklinde bir değerlendirme yapıldı.

Yetkililere Çağrı

Saadet Partisi, yetkilileri aşağıdaki konularda harekete geçmeye davet etti:

- Okullarda güvenlik ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi

- Akran zorbalığına karşı caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi

- Şiddeti özendiren medya içeriklerine karşı etkin denetim sağlanması

- Aile, okul ve toplum iş birliğini güçlendirecek uzun vadeli politikaların üretilmesi

- Okul disiplin kurullarının etkin bir şekilde işletilmesi ve ıslahı mümkün olmayan öğrencilere rehabilitasyon süreçlerinin uygulanması

- Akran zorbalığına karışan çocukların ailevi sorumluluk boyutuyla ele alınması ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Açıklamanın sonunda, güvenli bir eğitim ortamının devletin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğu hatırlatıldı ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiği belirtildi.

Adem Sukut, Eğitim Birim Başkanı ve Saadet Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı olarak, bu konuda toplumun duyarlılığını artırmak adına önemli bir çağrıda bulundu.