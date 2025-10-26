Saadet Partisi'nden Anlamlı Çocuk Hakları Çalışması

Etkinlik kapsamında hazırlanan basın açıklamasını Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Şehadet Özçelik okudu. Özçelik, Türkiye’de 22 milyondan fazla çocuğun yaşadığını hatırlatarak, çocukların yoksulluk, eğitimden mahrumiyet, istismar, şiddet ve bağımlılık gibi ciddi problemlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

“Türkiye’de her üç çocuktan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. On binlerce çocuğumuz okula hiç başlayamıyor, başlayanların önemli bir kısmı ise eğitim hayatını tamamlayamıyor. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyüme hakkı ellerinden alınıyor,” ifadelerini kullanan Özçelik, çocukların geleceğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi olarak çocuk işçiliği, istismar, bağımlılık ve yoksulluk gibi alanlarda çözüm üretmeye kararlı olduklarını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız, çocuk yoksulluğunu ortadan kaldıracağız.

Çocuk işçiliğini bitirecek, istismara karşı caydırıcı yasaları hayata geçireceğiz.

Her çocuğa eşit sağlık ve beslenme hizmeti ulaştıracağız.

Engelli ve göçmen çocukların haklarını garanti altına alacağız.

Kayıp çocuklar için şeffaf ve etkili bir sistem kuracağız.”

Açıklamada ayrıca, toplumun vicdanında derin yaralar açan çocuk istismarı ve ihmali olaylarına değinilerek, “Hiçbir çocuk işlenen suçların mağduru olmayacak, hiçbir çocuk da suça itilmiş bir birey haline gelmeyecek” sözleriyle kararlılık vurgulandı.

Saadet Partisi Kadın Kolları, “Sesimiz, Sözümüz, Umudumuz Var” sloganıyla başlattıkları kampanyanın bir ay boyunca süreceğini ve her hafta Kayseri’nin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacaklarını duyurdu.

“Çocuğun güvence altında olmadığı bir ülkede, hiçbirimizin geleceği güvence altında değildir,” denilen açıklamada, çocuk haklarının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları, önümüzdeki süreçte farklı konu başlıklarıyla da saha çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.