Saadet Partisi'nden Aşkın Genç'e Sert Eleştiri: 'CHP Dışlayıcı Zihniyetten Uzak Durmalı!'

Valilerin, dini cemaatlerle temas kurmasını "toplumsal barışa hizmet eden" bir adım olarak değerlendiren Altun, söz konusu temasların laiklik karşıtı gibi gösterilmesini “yanlış ve toplumsal değerlerle bağdaşmayan” bir tutum olarak niteledi.

CHP’ye Sert Eleştiri: "İnançlar Üzerinden Siyaset Yapıyorlar"

CHP Milletvekili Aşkın Genç’in eleştirilerine değinen Altun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin inançlar üzerinden toplumu ayrıştırmaya devam ettiğini iddia etti. “CHP artık bu dışlayıcı anlayıştan uzaklaşmalıdır” diyen Altun, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yönetim anlayışının kapsayıcı, birleştirici ve samimi bir toplumsal uzlaşı olduğunu savundu.

İsmailağa Cemaati Vurgusu: “Bu Toplumun Gerçeğidir”

Altun, İsmailağa Cemaati gibi yapıları toplumun ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirerek, camilerde verdikleri hizmetler ve sosyal faaliyetlerle halkın gönlünde yer edindiklerini kaydetti. Bu tür yapılara yönelik ayrıcalık tartışmalarının, inanç değerlerine saldırı anlamına geldiğini söyledi.

Saadet Partisi'nin Tavrı Net: Adil ve Ahlaklı Yönetim Anlayışı

Altun, Saadet Partisi’nin ötekileştirmeyen ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yönetim anlayışını savunduğunu belirterek, inançlara saygılı, adalet ve vicdan ekseninde şekillenen bir devlet anlayışının önemini vurguladı.