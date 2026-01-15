  • Haberler
  Saadet Partisi'nden Bulvar ismine tepki: 'Yola isim arayana kadar, yolu yapan işçiye zam ver'

Saadet Partisi'nden Bulvar ismine tepki: 'Yola isim arayana kadar, yolu yapan işçiye zam ver'

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Bulvarı'nın adını Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirme kararına tepki gösterdi. Saadet partisi Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş, bu değişikliğin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirterek, şehrin en acil meselesinin yol isimleri değil, geçim derdi olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi'nden Bulvar ismine tepki: 'Yola isim arayana kadar, yolu yapan işçiye zam ver'

Saadet partisi Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan belediye işçileri artan hayat pahalılığı karşısında ezilirken; bir yandan ulaşıma peş peşe zamlar yapılırken; bir yandan su faturalarına gelen zamlar vatandaşın belini bükerken; temel ihtiyaçlara her gün yeni zamlar eklenirken; emekçiler alın terinin karşılığını alamazken yol isimleri üzerinden gündem oluşturmak, önceliklerden ne kadar uzaklaşıldığının açık bir göstergesidir."

 Emekçilerin Önemi Vurgulandı

Demirbaş, Kayseri'nin ayakta kalmasını sağlayanların emekçiler ve işçiler olduğunu belirterek, toplu taşımaya gelen zamlar ve su faturalarının yüksekliği gibi sorunlara dikkat çekti. "Yolu yapan işçiye zam vermeden, geçim sıkıntısı içindeki personele kulak vermeden alınan her karar eksiktir, yanlıştır" dedi.

Adalet ve Geçim Talebi

Saadet Partisi'nin duruşunun net olduğunu ifade eden Demirbaş, "İsimler üzerinden siyaset değil, insan üzerinden adalet isteriz. Gösteriş değil, geçim isteriz. Tabela siyaseti değil, alın terine saygı isteriz" şeklinde konuştu.

 Belediye'ye Çağrı

Son olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan Demirbaş, "Yola isim aramayı bırakın, önce o yolu yapan işçinizin sofrasına katkı sağlayın. Ulaşıma, suya zam yapmayı marifet saymayın. Önce emeğin hakkını teslim edin" dedi.

 

Haber Merkezi

Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Yeşilhisar Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Yeşilhisar Belediyesi’nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Drift atan sürücülere ceza
Drift atan sürücülere ceza
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
