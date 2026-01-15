Saadet Partisi'nden Bulvar ismine tepki: 'Yola isim arayana kadar, yolu yapan işçiye zam ver'

Saadet partisi Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan belediye işçileri artan hayat pahalılığı karşısında ezilirken; bir yandan ulaşıma peş peşe zamlar yapılırken; bir yandan su faturalarına gelen zamlar vatandaşın belini bükerken; temel ihtiyaçlara her gün yeni zamlar eklenirken; emekçiler alın terinin karşılığını alamazken yol isimleri üzerinden gündem oluşturmak, önceliklerden ne kadar uzaklaşıldığının açık bir göstergesidir."

Emekçilerin Önemi Vurgulandı

Demirbaş, Kayseri'nin ayakta kalmasını sağlayanların emekçiler ve işçiler olduğunu belirterek, toplu taşımaya gelen zamlar ve su faturalarının yüksekliği gibi sorunlara dikkat çekti. "Yolu yapan işçiye zam vermeden, geçim sıkıntısı içindeki personele kulak vermeden alınan her karar eksiktir, yanlıştır" dedi.

Adalet ve Geçim Talebi

Saadet Partisi'nin duruşunun net olduğunu ifade eden Demirbaş, "İsimler üzerinden siyaset değil, insan üzerinden adalet isteriz. Gösteriş değil, geçim isteriz. Tabela siyaseti değil, alın terine saygı isteriz" şeklinde konuştu.

Belediye'ye Çağrı

Son olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan Demirbaş, "Yola isim aramayı bırakın, önce o yolu yapan işçinizin sofrasına katkı sağlayın. Ulaşıma, suya zam yapmayı marifet saymayın. Önce emeğin hakkını teslim edin" dedi.