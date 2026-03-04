Saadet Partisi'nden Büyükkılıç'a Nezaket Ziyareti

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve il yönetimi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Büyükkılıç, kendisine yapılan bu nazik ziyaretin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Saadet Partisi'nden Büyükkılıç'a Nezaket Ziyareti

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ortak paydasında buluşan her türlü yapıcı görüş ve katkının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Saadet Partisi heyetine teşekkür etti. Ziyaretin, şehirdeki işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Erdal Altun ise, ziyarette Kayseri'nin gelişimi için her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bu tür ziyaretlerin, siyasi partiler arasında diyalog ve işbirliğini artırma adına önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin ardından, her iki taraf da Kayseri için daha iyi hizmetler sunmak amacıyla birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Çolakbayrakdar’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Beyazay Kayseri Şubesi'nden Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Basın Açıklaması
Beyazay Kayseri Şubesi'nden Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Basın Açıklaması
Başkan Çolakbayrakdar'dan Dayanışma Çağrısı
Başkan Çolakbayrakdar’dan Dayanışma Çağrısı
Saadet Partisi'nden Büyükkılıç'a Nezaket Ziyareti
Saadet Partisi'nden Büyükkılıç'a Nezaket Ziyareti
Öksüz Ve Yetimlerin Bayramlıkları Yine Talas Belediyesi'nden
Öksüz Ve Yetimlerin Bayramlıkları Yine Talas Belediyesi’nden
Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar'da Ramazan Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar'da Ramazan Ziyareti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!