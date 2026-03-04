Saadet Partisi'nden Büyükkılıç'a Nezaket Ziyareti

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ortak paydasında buluşan her türlü yapıcı görüş ve katkının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Saadet Partisi heyetine teşekkür etti. Ziyaretin, şehirdeki işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Erdal Altun ise, ziyarette Kayseri'nin gelişimi için her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bu tür ziyaretlerin, siyasi partiler arasında diyalog ve işbirliğini artırma adına önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin ardından, her iki taraf da Kayseri için daha iyi hizmetler sunmak amacıyla birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.