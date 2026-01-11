Saadet Partisi'nden dikkat çeken video: 'EmekliChef' ile hayatta kalmak

Hazırlanan videoda, emeklilerin mevcut maaşlarla temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta yaşadığı zorluklar çarpıcı bir dille anlatıldı. Bir yemek yarışması kurgusuyla hazırlanan “EmekliChef”, aslında emeklilerin her gün yaşadığı geçim mücadelesini gözler önüne seriyor. Sınırlı bütçe, artan gıda fiyatları ve temel ihtiyaçlar arasında seçim yapmak zorunda kalan emeklilerin durumu, mizah ve ironiyle harmanlanarak izleyiciye sunuluyor.

Saadet Partisi, uzun süredir emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını ve yapılan zamların hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu her platformda dile getiriyor. “EmekliChef” videosu da bu gerçeğe dikkat çekmek, toplumun geniş kesimlerinde farkındalık oluşturmak ve yetkililere çağrıda bulunmak amacıyla hazırlandı.

Videoda verilen mesaj net: Emekliler bir yarışma içinde değil, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Saadet Partisi, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir gelir seviyesine ulaşması gerektiğini vurgularken, sosyal devlet anlayışının gereği olarak kalıcı ve adil çözümler üretilmesini talep ediyor.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran “EmekliChef”, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları farklı ve etkili bir yöntemle gündeme taşıyarak kamuoyunda önemli bir tartışmanın fitilini ateşledi.