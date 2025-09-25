Saadet Partisi'nden Dünya Eczacılar Günü'nde Eczacılara Övgü

Ürkündaş, açıklamasında eczacıların fedakârlığına ve sağlık sistemindeki işlevine değinerek, “Eczacılarımız her türlü övgüyü hak etmektedir” ifadelerini kullandı. Bağımsız ve etkin bir sağlık sisteminin sağlanmasının ülkenin yaşanabilirliği için zorunlu olduğunu belirten Ürkündaş, “Bağımsız ve etkin işleyen bir sağlık sistemi, yaşanabilir bir Türkiye’nin teminatıdır” dedi.

Sağlık çalışanlarının gece-gündüz demeden görev yaptığını dile getiren Ürkündaş, “Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız ve eczacılarımız çok özel bir yere sahiptir” şeklinde konuştu. Eczacıların yalnızca ilaç temin eden çalışanlar olmadığını, aynı zamanda hasta ile sağlık sistemi arasında köprü kuran sağlık danışmanları olduklarını vurguladı.

Ürkündaş, eczanelerin bugün fiilen “en yakın sağlık danışma merkezi” haline geldiğini belirterek, eczacıların ilacı doğru ve güvenli şekilde sunma, tedarik süreçlerinde sorumluluk üstlenme ve hastaya rehberlik etme işlevlerinin toplum sağlığının korunmasında kritik öneme sahip olduğunu söyledi. “Eczacılarımız sağlık sistemimizin vazgeçilmez paydaşlarındandır” diyerek mesleğin önemini bir kez daha ifade etti.

Saadet Partisi’nin temel anlayışına da değinen Ürkündaş, “Gayemiz bütün beşeriyetin saadetidir” anlayışıyla hareket ettiklerini ve sağlık alanında toplumsal refahı güçlendirmenin partinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Tarih boyunca stratejik öneme sahip olan eczacılık mesleğinin, modern ilaç bilimiyle birlikte günümüzde sağlık alanında daha da hayati bir rol üstlendiğini sözlerine ekledi.

Basın açıklaması, Ürkündaş’ın eczacılara teşekkür ve iyi dilekleriyle sona erdi.