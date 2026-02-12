Saadet Partisi'nden Ekonomide Gerileyen Kayseri için 'Ortak Masa' Teklifi

Altun, Kayseri’nin üretim, istihdam, yatırım ve sosyal kalkınma başlıklarında eski ivmesini kaybettiğini ifade ederek, “Bu tabloyu görmezden gelemeyiz. Rakamlar ortada, sahadaki tablo ortada, vatandaşımızın yaşadığı ekonomik zorluklar ortada” dedi.

“KAYSERİ’NİN GERİYE GİTMESİNE ÜZÜLÜYORUZ”

Kayseri’nin Anadolu’nun üretim üssü, ticaret merkezi ve sanayi lokomotifi olarak anıldığını hatırlatan Altun, bugün gelinen noktada şehrin birçok alanda hak ettiği yerde olmadığını vurguladı.

“Şehrimizin geriye gitmesine gerçekten üzülüyoruz” diyen Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kayseri hepimizin. Siyasi parti fark etmeksizin, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, iş dünyası ve tüm hemşehrilerimizle birlikte bu şehrin geleceğinden sorumluyuz. Ortada bir gerileme varsa bu sadece bir partinin değil, hepimizin meselesidir.”

“BU MESELE PARTİLER ÜSTÜ BİR MESELEDİR”

Kayseri’nin kalkınmasının günlük siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini belirten Altun, şehir vizyonunun ortak akılla oluşturulması gerektiğini söyledi.

“Bu mesele iktidar-muhalefet meselesi değildir” diyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri’nin geleceği söz konusuysa siyasi rekabet bir kenara bırakılmalıdır. Hep birlikte, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için ortak bir masa etrafında buluşmalıyız.”

“ORTAK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Saadet Partisi olarak yapıcı ve çözüm odaklı bir anlayış benimsediklerini ifade eden Altun, tüm siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına açık çağrıda bulundu:

“Acilen tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili kurumları Kayseri için birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Şehrimizin potansiyelini yeniden harekete geçirmek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız.”

Altun, Kayseri’nin yeniden üretim, ihracat, istihdam ve yaşam kalitesi alanlarında öncü şehirlerden biri haline gelmesi için kapsamlı bir istişare sürecinin başlatılması gerektiğini belirterek, “Kayseri kaybetmemeli. Kayseri birlikte kazanmalı” dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nın önümüzdeki günlerde bu çağrıyı somut adımlarla destekleyecek bir istişare süreci başlatması bekleniyor.