Saadet Partisi'nden Fidan Dikim Etkinliği

Çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden Saadet Partisi, yalnızca muhalefet göreviyle değil; toplumun ortak menfaatini ilgilendiren her çalışmanın içerisinde yer alma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Etkinlikte kardeşlik, dayanışma ve çevre bilinci ön planda tutulurken; aileleriyle birlikte katılım sağlayan teşkilat mensupları ve hemşehriler büyük bir heyecanla fidan dikiminde yer aldı.

Gerçekleştirilen organizasyona katkılarından dolayı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ve Millî Görüş sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Saadet Partisi yöneticileri, şehrin yeşil dokusunu güçlendirmeye yönelik bu çalışmanın sürdürülebilir bir gelenek hâline getirileceğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saadet Partisi olarak, çevrenin korunması ve şehirlerimizin daha yaşanabilir bir geleceğe hazırlanması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız. Bu anlamlı etkinliği her yıl daha geniş katılımlarla büyütmeyi hedefliyor, yapılan bu çalışmanın başta AK Parti olmak üzere tüm siyasi partilere de örnek olmasını temenni ediyoruz.”

Saadet Partisi, yeşil bir Türkiye hedefiyle yürüttüğü faaliyetleri artırarak sürdürmeye devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyurur.