Saadet Partisi'nden Gazze ve Kudüs İçin Sert Mesaj: 'Zalime Lanet, Mazluma Destek'

Gazze Vurgusu

Açıklamada, aylardır Gazze’de tarihin en vahşi soykırımlarından birinin işlendiği ifade edilerek, “Gazze bugün sadece bir coğrafi bölge değil; imanın, direnişin ve insanlık onurunun son kalesidir” denildi. Gazze’de dökülen her damla kanın, sessiz kalanların vicdanına kara bir leke olarak yazıldığı vurgulandı.

Mescid-i Aksa Mesajı

İl teşkilatı, Mescid-i Aksa’nın 28 gündür kapalı tutulduğunu hatırlatarak, bunun sadece taş duvarlara değil, Müslümanların ibadet özgürlüğüne vurulmuş bir pranga olduğunu belirtti. “Kudüs özgürleşmeden dünya huzura kavuşamaz” ifadeleriyle Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün tüm İslam coğrafyası için hayati olduğu dile getirildi.

Emperyalizme ve Siyonizme Tepki

Açıklamada, İsrail ve ABD’nin bölgede yürüttüğü saldırılar “şer ittifakı” olarak nitelendirildi. Bu saldırıların, bölgeyi ateş çemberine sürükleme projesinin parçaları olduğu, son halkasında ise Türkiye’nin hedef gösterildiği belirtildi. Saadet Partisi, emperyalizmin sadece bombalarla değil; ekonomik ambargolar, finansal baskılar ve kültürel hegemonyayla da halkları diz çöktürmeye çalıştığını vurguladı.

“Biz Hakk’ın Tarafındayız”

Kayseri İl Teşkilatı, tarafsızlık söylemini reddederek, “Bizim lugatımızda tarafsızlık yoktur. Biz Hakk’ın tarafındayız. Zulüm kimden gelirse gelsin hasmıyız, mazlum kim olursa olsun hısımıyız” ifadelerini kullandı.

Son Mesaj

Basın açıklaması, “Zafer inananlarındır ve zafer yakındır” sözleriyle tamamlandı. Teşkilat, Kudüs’ün özgürlüğü ve İslam coğrafyasının selameti için mücadeleye devam edeceklerini ilan etti.