Saadet Partisi'nden Gemerekliler Derneği'ne Ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyeleri, hem iade-i ziyaret gerçekleştirmek hem de derneğin yeni yerine “hayırlı olsun” dileklerini iletmek üzere, Kayseri’de faaliyet gösteren önemli hemşehri derneklerinden Kayseri Gemerekliler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Dernek Başkanı İbrahim Değirmenci ve yönetimi, Saadet Partisi heyetini büyük bir misafirperverlikle karşıladı.

Yapılan görüşmede, farklı düşünce ve bakış açılarının ülkemiz için bir kutuplaşma unsuru değil, aksine bir zenginlik kaynağı olduğu vurgulandı.

Saadet Partisi heyeti, toplumsal birlik ve dayanışmanın güçlenmesi adına bu tür ziyaretlerin önemine değinerek, Kayseri Gemerekliler Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.