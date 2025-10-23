Saadet Partisi'nden Gemerekliler Derneği'ne Ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyeleri, hem iade-i ziyaret gerçekleştirmek hem de derneğin yeni yerine 'hayırlı olsun' dileklerini iletmek üzere, Kayseri'de faaliyet gösteren önemli hemşehri derneklerinden Kayseri Gemerekliler Derneği'ni ziyaret etti

Saadet Partisi'nden Gemerekliler Derneği'ne Ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyeleri, hem iade-i ziyaret gerçekleştirmek hem de derneğin yeni yerine “hayırlı olsun” dileklerini iletmek üzere, Kayseri’de faaliyet gösteren önemli hemşehri derneklerinden Kayseri Gemerekliler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Dernek Başkanı İbrahim Değirmenci ve yönetimi, Saadet Partisi heyetini büyük bir misafirperverlikle karşıladı.

Yapılan görüşmede, farklı düşünce ve bakış açılarının ülkemiz için bir kutuplaşma unsuru değil, aksine bir zenginlik kaynağı olduğu vurgulandı.

Saadet Partisi heyeti, toplumsal birlik ve dayanışmanın güçlenmesi adına bu tür ziyaretlerin önemine değinerek, Kayseri Gemerekliler Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı
Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı
29 Ekim'de Erciyes Dağı'na Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek
29 Ekim’de Erciyes Dağı’na Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek
Yamula'da Türk Somonu hasadı için balık transferi gerçekleştirildi
Yamula’da Türk Somonu hasadı için balık transferi gerçekleştirildi
Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı
Saadet Partisi'nden Gemerekliler Derneği'ne Ziyaret
Saadet Partisi'nden Gemerekliler Derneği'ne Ziyaret
ERÜ ve Kızılay iş birliğiyle 'Kızılay Butik' açılıyor‬
ERÜ ve Kızılay iş birliğiyle “Kızılay Butik” açılıyor‬
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!