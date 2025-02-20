Saadet Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Tepki: İşçilerin Haklarını Ödeyin!

Altun: "İşçinin Emeği Gasp Edilemez"

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik'in açıklamalarını destekleyen Altun, belediye yönetimini eleştirerek şunları söyledi: "İşçilerimizin maaşları ve sosyal hakları konusunda haklı talepleri var. Ancak belediye yönetimi bu talepleri görmezden geliyor. İnsanları mağdur eden, alın teri ile geçinmeye çalışan işçileri yok sayan bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımız nettir: İşçilerin haklarını derhal ödeyin!"

Belediye: "Borcumuz Yok" İşçiler: "Haklarımız Verilmedi"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yapılan eylemlere rağmen borçlarının olmadığını ve tüm ödemeleri yaptıklarını iddia etti. Ancak işçiler, belediyenin bu açıklamasına karşı çıkarak, maaş farklarının hala ödenmediğini ve sosyal haklarının iyileştirilmediğini belirtti.

Altun'dan Eleştiri: "Halkı Kandırıyorlar"

Altun, belediyenin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ortada büyük bir mağduriyet var. İşçiler günlerdir haklarını almak için mücadele ediyor. Belediyenin 'borcumuz yok' açıklaması gerçeği yansıtmıyor. Halkı kandırmaya çalışıyorlar. Biz Saadet Partisi olarak işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve haklarının sonuna kadar takipçisi olacağız!" dedi.

İşçilerin Eylemi Devam Ediyor

Maaş farkları ve sosyal haklar konusunda çözüm bekleyen işçiler, eylemlerini sürdürmekte kararlı. Sendikalar ve siyasi isimler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce sorumluluk alarak işçilerin taleplerini karşılaması gerektiğini vurguluyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun’un sert tepkisi kamuoyunda yankı uyandırdı ve işçilerin mücadelesinin devam edeceği belirtiliyor.