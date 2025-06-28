Saadet Partisi'nden Kayseri'de Sert Mesaj: 'Kamu Hakkına Göz Diken Karşısında Bizi Bulur'

Özellikle kamu kaynaklarının kullanımı, Kayseri'nin altyapı ve ulaşım sorunları ile Türkiye’nin ekonomik ve dış politika başlıkları öne çıktı.

Altun’dan Pınarbaşı Uyarısı: “O Topraklar Geleceğimizdir”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, toplantının açılış konuşmasında Pınarbaşı ilçesinde kamuya ait arazinin özel kişilere devrine ilişkin gelişmeleri sert sözlerle eleştirdi. Altun, “Burası kamu malıdır, kimsenin üç-beş kuruş uğruna bu geleceği heba etmeye hakkı yok” diyerek tarım ve hayvancılık için stratejik öneme sahip alanların korunması gerektiğini vurguladı.

Altyapı ve Ulaşım Eleştirisi: “Yağmurda Su Baskını, Trafikte Ceza”

Altun, Kayseri’nin yıllardır çözüm bekleyen altyapı ve trafik sorunlarına da dikkat çekti. Mahalleler arası imar sorunlarının sürdüğünü, her yağmur sonrası yaşanan taşkınların “aşırı yağış” bahanesiyle geçiştirildiğini belirten Altun, artan EDS uygulamaları ve cezaların vatandaşın belini büktüğünü ifade etti.

“Vergi Veriyoruz, Karşılık Alamıyoruz”

Saadet Partisi yetkilileri, vergi gelirlerinin halk yararına mı kullanıldığı konusunda soru işaretleri olduğunu dile getirdi. Hizmet eksikliğini eleştiren açıklamada, kamu kaynaklarının doğru yatırımlara yönlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Bayraktar: “Ekonomik Kriz Derinleşiyor, Gazze’de Zulüm Sürüyor”

Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kayseri İl Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Bayraktar ise konuşmasında Türkiye'nin ekonomik buhranını ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. Hayat pahalılığı, artan işsizlik ve esnafın borç yüküne dikkat çeken Bayraktar, hükümetin günü kurtaran politikalarla hareket ettiğini belirtti. Bayraktar ayrıca Gazze'deki trajediye değinerek, Türkiye'nin daha kararlı bir diplomatik duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, ilçe temsilcilerinin faaliyet raporları ve gelecek dönem planlamalarıyla sona erdi. Saadet Partisi yetkilileri, çözüm odaklı siyaset anlayışıyla halkın yanında durmaya kararlı olduklarını yineledi.