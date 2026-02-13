Saadet Partisi’nden Kayseri İş Dünyasına “Türkiye Kalkınma Hamlesi” Mesajı

Ziyarette konuşan İl Başkanı Erdal Altun, Türkiye’nin kalkınma sürecinin yalnızca belirli merkezlerde yoğunlaşmaması gerektiğini vurgulayarak, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni bir vizyon ortaya koyduklarını ifade etti. Altun, “Her bölgenin kendi potansiyeline uygun yatırımlarla desteklenmesi, şehirler arası gelişmişlik farkının azaltılması ve Anadolu’nun topyekûn kalkınması en temel hedefimizdir” dedi.

Hazırlanan Türkiye Kalkınma Projesi’nin; sanayi, tarım, teknoloji, enerji ve lojistik başlıklarında bölgesel bazlı yatırım planlarını içerdiği belirtilirken, projenin özellikle yerel üreticiyi güçlendiren, KOBİ’leri destekleyen ve genç istihdamını artırmayı amaçlayan somut adımlar barındırdığı kaydedildi.

Kayseri’nin üretim gücüne ve girişimci ruhuna dikkat çeken Altun, şehrin mevcut potansiyelinin doğru planlama ve stratejik yatırımlarla daha da yukarı taşınabileceğini ifade etti. İş dünyasıyla sürekli istişare halinde olduklarını belirten Altun, “Kalkınma; ortak akıl, istişare ve kararlılıkla mümkündür. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla görüşmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’a nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden heyet, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek ve sürdürülebilir büyümeyi esas alacak projeleri anlatmaya devam edeceklerini belirtti.