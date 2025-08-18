Saadet Partisi'nden Kayseri Kültür Yolu Festivali'ne Tepki

Kayseri'de düzenlenecek olan Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin sanatçı listesi açıklandı. Ancak, bu listede yerel sanatçıların olmaması, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Mücahit Yıldız tarafından eleştirildi. Yıldız, bu durumu hem kültürel hem de ekonomik açıdan kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yıldız, ülke genelinde ve Kayseri'de tasarruf tedbirlerinin sıkça gündeme geldiğini belirterek, birçok belediyenin geleneksel etkinliklerini maliyet gerekçesiyle iptal ettiğine dikkat çekti. "Ulusal sanatçılara yüksek ücretler ödenerek düzenlenecek bu organizasyon, tasarruf anlayışına nasıl uygundur?" diye sordu.

Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle kendi sanatçılarına ev sahipliği yapabilecek bir şehir olduğunu vurgulayan Yıldız, yerel sanatçıların görmezden gelinmesini eleştirdi.

Saadet Partisi, yetkililere şu soruları yöneltti:

- Tasarruf tedbirleri yalnızca köy şenliklerine ve belediye programlarına mı uygulanıyor?

- Yerel sanatçılar yok sayılarak dışarıdan getirilen sanatçılara ödenecek yüksek bütçeler, halkın cebinden çıkmayacak mı?

- Bu festival, şehrimize kültürel olarak ne kazandıracak, ekonomik olarak ne kaybettirecek?

Kamu kaynaklarının öncelikle halkın ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini hatırlatan Yıldız, yetkilileri şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine davet etti.