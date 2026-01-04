Saadet Partisi'nden 'Kayseri Modeli' vurgusu

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda, Kayseri teşkilatının üye çalışmaları kapsamında elde ettiği önemli başarılar paylaşıldı.

Halkla birebir temas esas alınarak, tamamen bilgilendirme ve gönüllülük temelinde yürütülen üye çalışmalarının sonuçları toplantıda katılımcılarla değerlendirildi. Bu kapsamda Kayseri’nin, üye sayısını en fazla artıran iller arasında yer alması dikkat çekti.

Toplantıda, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun tarafından detaylarıyla aktarılan ve “Kayseri Modeli” olarak adlandırılan bu çalışma anlayışının; samimiyet, şeffaflık ve sahicilik üzerine inşa edildiği vurgulandı. Elde edilen başarının, teşkilat ile millet arasında kurulan güçlü bağın bir sonucu olduğu ifade edildi.

Saadet Partisi’nin 2026 yılına ve yapılacak ilk seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandığı belirtilirken, halkla iç içe yürütülen bu çalışmaların önümüzdeki süreçte ülke genelinde de karşılık bulacağı kaydedildi.

Saadet Partisi Kayseri teşkilatları, “Milletimizle birlikte başaracağız” mesajıyla kararlılıklarını yineledi.

Haber Merkezi

