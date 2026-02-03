Saadet Partisi'nden Kayseri Ulaşım'dan Gece Seferi Talebi

Belediyenin 153 Beyaz Masa üzerinden aldığı resmi verilere göre, toplu taşıma seferleri oldukça kısıtlı. Tramvay ve otobüs seferlerinin son saatleri şu şekilde:

- Tramvay Son Sefer Saatleri:

- Organize Sanayi Bölgesi: 23.35

- Şehir Hastanesi: 23.30

- İldem: 23.25

- Otobüs Seferleri:

- Organize Sanayi Bölgesi’ne 23.35’ten sonra sefer bulunmamaktadır.

- Şehir Hastanesi hattında son otobüs seferi 23.40’tadır.

- Terminal ve Havalimanı hatlarında ise gece geç saatlerde düzenli seferler yoktur.

Bu saatlerden sonra, vardiyadan çıkan işçiler, sağlık çalışanları, hasta yakınları ve gece saatlerinde açık olan işletmelerin çalışanları, şehir merkezine veya evlerine ulaşmakta zorluk çekiyor.

Mağduriyetin Sonuçları

Bu durum, vatandaşları ya yüksek ücretli taksilere mecbur bırakmakta ya da güvenli olmayan alternatif ulaşım yöntemlerine yöneltmektedir. Halil Demirbaş, sosyal belediyecilik anlayışının ulaşımı bir lüks değil, temel bir kamu hizmeti olarak görmesi gerektiğini vurguladı.

Çözüm Önerisi

Demirbaş, gece seferlerinin acilen düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Önerileri şu şekilde özetlenebilir:

- Gece Boyunca Süreklilik: Toplu taşıma hizmetinin, yolcu sayısına bakılmaksızın, gece boyunca belli saat aralıklarıyla devam ettirilmesi.

- Hedeflenen Alanlar: Özellikle Organize Sanayi Bölgesi, Şehir Hastanesi, Terminal ve Havalimanı gibi 24 saat yaşayan alanlarda bu hizmetin sağlanması zorunludur.

Sonuç

Halil Demirbaş, bu meselenin siyasi değil, insani bir mesele olduğunu belirterek, vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti. Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı olarak, bu konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Demirbaş, "Milli Görüş belediyeciliği, her alanda ve her şart altında vatandaşa hizmeti esas alan bir yönetim anlayışıdır," diyerek, toplu taşıma konusundaki eksikliklerin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.