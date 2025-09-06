Saadet Partisi'nden Pınarbaşı İçin Kuraklık Uyarısı: 'Zamantı Nehri Kuruyor, Pınarbaşı alarm veriyor!'

İl Başkanı Altun, bölgedeki çiftçilerin ve vatandaşların mağduriyetini dile getiren kapsamlı bir dosyayı Milletvekili Kaya’ya ileterek, plansız ve kuralsız sulama faaliyetlerinin Zamantı Nehri’nin geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. Altun, “Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, hem tarımsal üretim hem de bölgedeki yaşam ciddi zarar görecektir. Sulama düzenlemelerinin denetim altına alınması, suyun verimli kullanılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi şarttır” dedi.

Dosyayı teslim alan Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya ise konuyu meclis gündemine taşıyacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Zamantı Nehri yalnızca Pınarbaşı için değil, tüm bölge için hayati bir öneme sahip. Nehir kurursa, tarım da hayvancılık da büyük darbe alır. Biz Saadet Partisi olarak bu meselenin takipçisi olacağız. Gerekli önlemlerin alınması, sulama politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve bölge halkının mağduriyetinin giderilmesi için mecliste gündem oluşturacağız.”

Bölgedeki vatandaşlar ise hem kuraklık hem de nehrin kuruması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, yetkililerin acilen çözüm üretmesini beklediklerini ifade etti.

Saadet Partisi’nin Pınarbaşı için hazırladığı bu girişim, su yönetimi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.