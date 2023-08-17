Saadet Partisi’nden STK’lara çağrı: Zamlara sessiz kalmayın

Saadet Partisi Kayseri STK ve Halkla İlişkiler Birimi İl Başkan Yardımcısı Nuri Ürkündaş, son zamanlarda yapılan zamlarla ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının vatandaşın sesini duyurmak üzere bir faaliyet göstermediğini iddia etti. Ürkündaş, hayat pahalılığına karşın Kayseri’de intihar, cinayet gibi olayların arttığını ifade ederek, “Kayseri’de STK ve halkla ilişkiler ilgili olan bütün STK'larımızı ziyaret edip onlarla partimizin ilişkilerini geliştirmek için gayret gösteren bir birimimiz var. Dolayısıyla Kayseri'de ve ülkemizdeki olan sorunlar haliyle halkımızı ve bizleri incitmektedir. Son günlerde yapılan zamlar ve bu zamların etkisiyle halkımızın tepkileri ve çıkılmaz halde olmaları kendilerini ya cinayete sevk ediyor ya da intiharlara sevk ediyor veya kavga nizahlar Kayseri'mizde şu günlerde malum olduğu gibi artıyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve STK'larımızın bu hususta duyarlı olması için faaliyet göstermeye davet ediyoruz. Çünkü STK'larımız bu toplumun birer kuruluşlarıdır. Bütün toplumumuzun katmanlarının bir kuruluşları. Bu kuruluşlar ya derneklerdir ya odalardır ya da sendikalardır. Dolayısıyla halkımızın sıkıntılarını dile getirecek olan da sivil toplum kuruluşlarımızdır. Maalesef ki bu sivil toplum kuruluşlarımızın izlediğimiz zaman yapılan zamlar ve hayat pahalılığına duyarlı bir çıkışlarının olmadığını görüyoruz. Onun için sivil toplum kuruluşundaki görevli arkadaşları halkın hizmetinde oldukları için halkın yararına faydalı şeyler ve bu zamlara ve bu geçim sıkıntılarına karşı duyarlı olup halkın yerine getirmeleri için görevlerine davet ediyorum” diye konuştu.

‘HALKIMIZ ZAMLAR ALTINDA EZİLİYOR’

Vatandaşın gelen zamlardan dolayı sıkıntı yaşadığını ve STK’ların bu duruma kulak tıkadığını iddia eden Ürkündaş, “Bugün sivil toplum kuruluş örgütlerindeki bulunan yönetici arkadaşlarımız maalesef ki halkın sesine kulaklarını tıkamışlar. Aynı iktidarın halkın dertlerine derman olmayıp ha bire üzerine zamların sağanak sağanak yağdığı, meteor yağmurları gibi yağdığı zamlar yağıyor. Halkımız bu zamlar altında eziliyor, halkımıza verilen zamlar eline geçmeden halkımızın cebinden tekrar alınıyor. Dolayısıyla bunların önüne geçilmesi ve yerel ve genel yönetimleri uyarmak için sivil toplum kuruluşundaki arkadaşların halkın sesine kulak verip gerekli çalışmaları yapmalarını rica ediyoruz. Lütfen diyoruz, lütfen halkın sesine kulak verin. Orada bulunmuş olduğunuz makamlar sizin altınızda birimlerinizde olan üyelerinizin ve halkın sesini oradan duyurmak için siz oralarda oturmaktasınız. Dolayısıyla lütfen rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.