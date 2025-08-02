Saadet Partisi'nden Tarihi Çıkış: Gazze'ye Gemi Gönderecek

Saadet Partisi’nin İl Başkanları, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) Şube Başkanları, bugün Ankara’da bir otelde düzenlenen müşterek toplantıda buluştu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Arıkan, dünyaya ve Türkiye’ye seslendi.

“Gemilerimizi Hazırlıyoruz, Gazze’ye Yelken Açacağız”

Gazze’de yaşanan zulme karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Arıkan, şunları söyledi:

“Birçok ülkede hazırlıkları yapılan uluslararası filonun Türkiye’den kalkacak gemilerini biz, Milli Görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız. Gazze’ye yelken açacağız. Bu ablukanın kırılması için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağız.”

“İsrail’den Korkmuyoruz, Amerika’dan Çekinmiyoruz”

Türkiye’nin dış politikadaki tutumuna da göndermede bulunan Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘Bana ne İsrail’den’ deyip, ablukanın üzerine yürüyeceğiz. ‘Bana ne Amerika’dan’ deyip, reel politiği denizin dibine gömeceğiz. Bizim için mesele, insanlık onuru ve zulme karşı durma meselesidir. Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.”

Toplantıya katılan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Arıkan, önümüzdeki dönemde Türkiye’den Gazze’ye hareket edecek yardım filosunun öncülerinin Milli Görüşçüler olacağını belirtti.