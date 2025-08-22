Saadet Partisi'nden Tomarza'da halk buluşması

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Tomarza İlçe Başkanı Hüseyin Yerli ve yönetim kurulu üyeleri, Tomarza’da kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Tomarza programı, Kaymakam Mine Kurt, Belediye Başkanı Osman Koç ve Müftü Sami Özgün’e yapılan nezaket ziyaretleriyle başladı. Ziyaretlerde, ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi alındı; vatandaşların ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, ilçe yönetiminin gayretlerini takdir ederken, karşılıklı iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Resmî ziyaretlerin ardından program, Tomarza sokaklarına taşındı. Başkan Altun ve beraberindeki heyet, esnafla tek tek bir araya gelerek dükkanlarını ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi. Samimi sohbetlerde, ilçedeki ekonomik ve sosyal hayat üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Günün sonunda düzenlenen halk buluşmasında ise vatandaşlarla bir araya gelinerek görüşler paylaşıldı, ilçe sakinlerinin beklentileri dinlendi. İl Başkanı Erdal Altun, “Tomarza’da hem idari yetkililerimizle bir araya gelerek ilçemizin önceliklerini değerlendirdik hem de esnafımız ve halkımızla buluşarak sorunlarını dinledik.

“Gönüllere dokunmak, vatandaşlarımızla birebir temas kurmak ve sahada onların sorunlarını doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Bizler için siyaset, sadece kürsülerde konuşmaktan ibaret değildir; esnafın dükkânında, vatandaşın sofrasında, gençlerimizin hayatında yer alabilmektir. Halkımızla iç içe olmaya, sahada onların yanında bulunmaya ve çözüm odaklı çalışmalar üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” diyerek sözlerine son verdi.