Saadet Partisi'nden Ulaşım Zammına Tepki: 'Ulaşım Kamu Hizmetidir, Gelir Kapısı Değil'

“Zamlar Hayattan Çalıyor, Vicdanlar Sessiz Kalmasın”

Altun, ekmekten suya, doğalgazdan elektriğe kadar gelen zamların ardından ulaşımın da pahalanmasının halkı nefes alamaz hale getirdiğini vurguladı. “Otobüs duraklarında, tramvay kuyruklarında halkın halini görün. Gerçek tablo orada” diyen Altun, sosyal belediyecilik anlayışının terk edildiğini savundu.

“Ulaşım Kamu Hizmetidir, Gelir Kapısı Değil”

Saadet Partisi, zam kararının geri çekilmesini talep ederken, özellikle öğrenciler için ücretsiz ulaşım hakkı çağrısında bulundu. Altun, “Eğitim bir lüks değil, bir hak. Gençlerin okula ulaşımı belediyenin bütçesinde değil, bu şehrin vicdanında karşılık bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Tasarrufu Halktan Değil, İsraftan Başlatın”

Basın açıklamasında, adaletli ve erişilebilir bir şehir için mücadele vurgusu yapan Altun, “Biz Saadet Partisi olarak milletimizin sesi, bu şehrin vicdanı olmaya devam edeceğiz” diyerek kamu hizmetlerinde hakkaniyetin esas alınması gerektiğini belirtti.