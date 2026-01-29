Saadet Partisi’nden videolu mesaj: “Çözüm, irade ister”

Saadet Partisi Kayseri Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanlığı tarafından “Yıllar geçer, çağ değişir, dertler aynı kalır… Çözüm ise irade ister” temalı video yayınlandı. Video içeriğinde ise taş devrinde yaşanan kira artışı, pahalılık ele alınarak yılların geçtiği ancak pahalılığın değişmediği vurgulandı. Videoda konuşan kişiler ise sorunun çağda değil, anlayışta olduğunu; üretimi, paylaşımı, ahlakı ve adaleti önceleyen bir otorite beklenildiğini dile getirdi. Saadet Partisi ise vermiş olduğu video mesajda bu düzeni kendilerinin kuracaklarını dile getirdi.