  • Haberler
  • Gündem
  • Saadet Partisi'nden videolu mesaj: 'Çözüm, irade ister'

Saadet Partisi'nden videolu mesaj: 'Çözüm, irade ister'

Saadet Partisi Kayseri Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanlığı tarafından 'Yıllar geçer, çağ değişir, dertler aynı kalır… Çözüm ise irade ister' temalı bir video yayınlandı. Videoda, taş devrinden günümüze kira artışı ve pahalılık üzerinden yapılan anlatımla sorunların çağdan değil, anlayıştan kaynaklandığı vurgulandı. Saadet Partisi ise paylaştığı mesajda, üretimi, paylaşımı, ahlakı ve adaleti önceleyen yeni bir düzeni kuracaklarını ifade etti.

Saadet Partisi'nden videolu mesaj: 'Çözüm, irade ister'

Saadet Partisi Kayseri Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanlığı tarafından “Yıllar geçer, çağ değişir, dertler aynı kalır… Çözüm ise irade ister” temalı video yayınlandı. Video içeriğinde ise taş devrinde yaşanan kira artışı, pahalılık ele alınarak yılların geçtiği ancak pahalılığın değişmediği vurgulandı. Videoda konuşan kişiler ise sorunun çağda değil, anlayışta olduğunu; üretimi, paylaşımı, ahlakı ve adaleti önceleyen bir otorite beklenildiğini dile getirdi. Saadet Partisi ise vermiş olduğu video mesajda bu düzeni kendilerinin kuracaklarını dile getirdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı
Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı
Saadet Partisi'nden videolu mesaj: 'Çözüm, irade ister'
Saadet Partisi’nden videolu mesaj: “Çözüm, irade ister”
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker'den yanlış uygulamalar ve 'üstenci dil' tepkisi
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker'den yanlış uygulamalar ve 'üstenci dil' tepkisi
Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu
Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu
Hulusi Akar: 'Terörsüz Türkiye, Gelecek Nesillere Borcumuz'
Hulusi Akar: 'Terörsüz Türkiye, Gelecek Nesillere Borcumuz'
Kayseri'nin Sorunlarını Artık Yapay Zeka Yönetiyor: 162 bin soruna müdahale edildi
Kayseri'nin Sorunlarını Artık Yapay Zeka Yönetiyor: 162 bin soruna müdahale edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!