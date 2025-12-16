Saadet Partisi'nden Yerli Malı Haftası'nda Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu

Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı zorlu koşullar, vatandaşları derinden etkilemeye devam ediyor. Gıda, kira ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişimin giderek zorlaştığını belirten Özçelik, aile bütçelerinin giderek daraldığını ifade etti. Resmî verilere göre gıda enflasyonunun %36’ya ulaştığını ve ailelerin mutfak harcamalarını karşılamakta zorlandığını dile getirdi.

Özçelik, "Geçen yıl asgari ücretle bir aylık mutfak alışverişini zor da olsa yapabiliyorken, bugün aynı ücretle yalnızca yarısını bile doldurmak mümkün değildir" dedi. En düşük gelir grubunun gıdaya ayırdığı payın %36,6’ya çıkarken, yüksek gelir grubundaki bu oranın yalnızca %14,5 olduğunu belirtti. Bu durumun, hayat pahalılığının en çok dar gelirliyi vurduğunu gösterdiğini vurguladı.

Yerli üretimin önemine dikkat çeken Özçelik, "Bir ülke kendi ürününü üretemiyorsa, kendi fiyatını da belirleyemez. Tarımda dışa bağımlıysak, mutfak yangından kurtulamaz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin vergi yapısının da bu tabloyu ağırlaştırdığını söyleyen Özçelik, toplanan vergilerin %85’inin dar gelirli vatandaşlardan geldiğini ve bu durumun vergi yükünün adaletsiz dağıldığını gösterdiğini belirtti.

Özçelik, "Yerli Malı Haftası, sadece takvimde bir hatırlatma günü değil; Türkiye’nin geleceğine, üretim gücüne ve ekonomik bağımsızlığına dair bir farkındalık çağrısıdır" diyerek, yerli üretimi destekleyen kapsamlı ve adil bir ekonomik düzenin kurulması gerektiğini vurguladı.

Somut talepler arasında şunlar yer aldı:

- Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltacak üretim seferberliği

- Yerli üreticiyi koruyan fiyat politikaları

- Aile bütçesini rahatlatacak yerli ve uygun maliyetli ürün desteği

- Kadın girişimciliğini ve yerel üretim kooperatiflerini güçlendiren kalıcı programlar

- Çocuklara ve gençlere yerli üretim bilinci kazandıran eğitim çalışmaları

Özçelik, "Bir ülke yerli üretimle büyür, adaletli paylaşımla güçlenir. Bu hafta sadece 'yerli malı'na dikkat çekmiyor; Türkiye’nin kalkınma modeline de işaret ediyoruz" dedi. Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, milletin emeğini kıymetlendiren ve ailelerin nefes almasını sağlayan bir ekonomik düzen için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.