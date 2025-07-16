Saadet Partisi Sahada Yeni Üye Kaydına Yoğunlaştı

Genel Başkan Sayın Mahmut Arıkan öncülüğünde, milletin değerlerine sahip çıkan ve çözüm odaklı siyaset anlayışını benimseyen Saadet Partisi, Kayseri’de de adeta bir halk hareketine dönüşmüş durumda. Türkiye genelinde üye sayısını en fazla artıran iller arasında başı çeken Kayseri, bu alandaki performansıyla göz dolduruyor.

Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, yeni üyelerin heyecanından ve halkın partilerine gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Altun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri halkına gösterdikleri teveccüh ve ilgi için yürekten teşekkür ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik darboğazda halkımız, artık çözümün adresini açıkça göstermektedir. Biz bu güveni boşa çıkarmayacak, Kayseri’nin ve Türkiye’nin yarınlarını inşa etmek için gece gündüz çalışacağız. Yeni katılımlar sadece bir sayıdan ibaret değil; bu, değişim ve umut arayan halkımızın sesidir.”

SAHA PROGRAMLARI MEYVESİNİ VERDİ

“Saadet Sahada” programları kapsamında Kayseri’nin merkez ve taşra ilçelerinde mahalle mahalle, sokak sokak çalışmalar yürüten teşkilatlar, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Bu çalışmalar neticesinde, toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi Saadet Partisi saflarına katıldı.

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını vurgulayan teşkilat yetkilileri, üniversite öğrencilerinden genç iş insanlarına kadar birçok dinamik ismin partilerine katıldığını ifade etti. Gençlerin umudu olma yolunda önemli adımlar atan Saadet Partisi, bu enerjiyi siyaset sahnesine taşıma kararlılığında.