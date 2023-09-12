Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, 'Kayseri'nin sorunlarını meclise taşıyacağız'

 Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, 'Kayseri ile ilgili bir sürü problemler dinledik, 1 Ekim'de meclis açıldığı zaman Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan Bey ile bu problemleri meclis gündemine getireceğiz ve bunların yapılması konusunda da iktidara gereken uyarılarımızı yapacağız' dedi. 

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  • 12.09.2023 11:48
  • Güncelleme: 12.09.2023 11:48
Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, 'Kayseri'nin sorunlarını meclise taşıyacağız'

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Saadet Partisi İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Karaman, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile Kayseri’de sorunları dinleyerek Meclis açıldığı zaman gündeme taşıyacaklarını söyledi. Karaman, “Saadet Partisi Genel Merkezi olarak Eylül ayı içerisinde Sivil Toplum Kuruluşları başkanlarımızın programladığı program çerçevesinde 10 milletvekilimiz 81 tane ili gezecek. Bu çerçevede bana Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana ve Mersin illeri verildi. İlk ziyaretimizi de Kayseri’ye yaptık. Benim için önemli bir seyahat oldu bu. Kardeşlerimizle görüştük, bütün kardeşlerimizi dinledik, Kayseri’nin problemlerini bizatihi Kayserili vatandaşlarımızdan dinledik. Allah nasip ederse Meclis 1 Ekim’de açılacak. 1 Ekim’e kadar da biz sesimizi taşraya gidip yerel televizyonlarda, yerel kanallarda anlatmak için geldik. Kayseri ile ilgili bir sürü problemler dinledik, 1 Ekim’de meclis açıldığı zaman Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan Bey ile bu problemleri meclis gündemine getireceğiz ve bunların yapılması konusunda da iktidara gereken uyarılarımızı yapacağız” şeklinde konuştu. 

‘BİZİM MUHALEFETİMİZ YIKICI MUHALEFET OLMAYACAK’

İktidarın yaptığı her şeye hayır diyecek bir anlayışa sahip olmadıklarını dile getiren Karaman, “Şuna inanıyorum ki Saadet Partisi Meclis açıldığı zaman grup kurduğu için daha da güzel muhalefet gösterecek. Bizim muhalefetimiz yıkıcı muhalefet olmayacak, biz iktidarın yaptığı her şeye körü körüne hayır diyecek bir anlayışa sahip değiliz. Sadece şunu yapacağız; istişare edeceğiz, Kayseri’nin ve bütün Türkiye’nin meselelerini birlikte masaya yatıracağız ve bunların uygulamaya konulması konusunda da gereken ilgi ve gayreti Mahmut Arıkan kardeşimiz ve 20 milletvekilimiz ile birlikte göstereceğiz. Kayserili kardeşlerimize bunu duyurmak istiyorum. Saadet Partisi, döneminde 4’üncü gelişim. İnşallah daha sık gelip, meselelerimizi birlikte tartışıp gündeme getirmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

1ha

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