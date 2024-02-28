Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Yıldız'ın adaylığı onaylanmadı
Saadet Partisi'nin Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı olan Ali Osman Yıldız'ın başvurusu İlçe Seçim Kurulunca geçmiş dosyalarından dolayı kabul görmedi.
Saadet Partisi’nin Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Ali Osman Yıldız’ın başvurusu geçmiş dosyalarından dolayı İlçe Seçim Kurulundan kabul görmedi. Bunun üzerine Saadet Partisi İl Yönetimi İl Seçim Kuruluna konuyu taşıdı. Buradan çıkacak sonuç bekleniyor. Yıldız’ın adaylığına izin verilmemesi halinde Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adaylığı için yeni bir ismi aday olarak gösterecek.
Bakmadan Geçme
Huzur uygulamasında 382 şahıs sorgulandı
Emekli marangoz ustası, ağaçları oyarak yüzlerce oyuncak yaptı
Kayseri hangi ürünlerde Türkiye birincisi?
İŞKUR Kayseri Son 2 yılda 37 bin 561 kişiye iş buldu
Kayseri'de kimler su faturasını yüzde 50 indirimli kullanacak?
Yahyalı'da 200 kişinin çalışacağı tekstil fabrikasının temeli atılıyor