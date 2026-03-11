Saadet Partisi, siyasi partileri 'adalet sofrası'nda buluşturdu

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından iftar yemeği organizasyonu düzenlendi. Programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Saadet Parti Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Muhammet Candan, Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, Gelecek Partisi Kayseri İl Başkanı Zülküf Arslan, HÜDA Par Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun burada yaptığı konuşmada; “Biz teşkilat olarak Ramazan başlayınca toplantılarımızda ülkemiz dışında olan bitene bir baktık ve bir tespitte bulunduk. Tespit şu şekildeydi: Siyonist İsrail ve katil Amerika, coğrafyada zayıf bulduğu, birbirinden ayrı düşmüş; sözü, lisanı, bakışı, görüşü, savunması ayrı düşmüş toplumları yakalıyor ve onlara sözde 'demokrasi' götüreceğim diyerek kan gölüne çeviriyor. Bu çok acı. Genellikle bunu da İslam coğrafyasında yapıyor. Ve evet, İran'a da baktığımız zaman liderini öldürdüklerinde yurdun, ülkenin yarısı yas tutarken, yarısı eğlence tertip edecek kadar acziyet içerisinde olduğunu gördük. O zaman biz dedik ki: Saadet Partisi olarak attığımız her adımı, bizim düğmemizin markasına kadar okuduğunu düşündüğümüz bu siyonistler, bizim vereceğimiz mesajı elbette alacaklardır. Kayseri'den tüm dünyaya bir mesaj verelim: Siyasi partilerimizi, derneklerimizi; görüş açısı ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun toparlayalım, birlikte bir sofrada bir görüntü verelim ve bu dünyaya da yansısın diye düşündük. Umarım başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.