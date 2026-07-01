Saadet Partisi Son Bir Yılda Üye Sayısında Zirvede
Ankara Yargıtay tarafından açıklanan en güncel resmi verilere göre Saadet Partisi, üye kayıtlarında elde ettiği rekor artışla siyasi sahnede dikkat çekici bir başarıya imza attı.
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