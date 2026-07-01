Saadet Partisi Son Bir Yılda Üye Sayısında Zirvede

Ankara Yargıtay tarafından açıklanan en güncel resmi verilere göre Saadet Partisi, üye kayıtlarında elde ettiği rekor artışla siyasi sahnede dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Saadet Partisi Son Bir Yılda Üye Sayısında Zirvede

Genel Başkan Mahmut Arıkan liderliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda parti, son bir yılda 127 bin 883 yeni üye kazandı. Bu rakam, Saadet Partisi’ni muhalefet partileri arasında en fazla üye kaydeden parti konumuna taşıdı.

Resmi Verilerle Tescillenen Büyüme 

Yargıtay’ın açıkladığı rakamlar, Saadet Partisi’nin sahadaki gücünü ve teşkilatlarının dinamizmini ortaya koydu. Üye sayısındaki artış, partinin son dönemde yakaladığı ivmenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Genel Başkan Arıkan’ın Liderliği 

Parti teşkilatlarında gözlenen canlılık ve yenilenme, Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın vizyonu ile ilişkilendiriliyor. Arıkan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar, parti tabanında coşku yaratırken, Saadet Partisi’nin siyasi arenadaki iddiasını güçlendirdi.

Muhalefette Büyüme Lideri 

Son bir yıllık dönemde en fazla yeni üye kazanan muhalefet partisi olarak öne çıkan Saadet Partisi, elde ettiği bu başarıyla siyasi rekabette önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

 

Haber Merkezi

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