Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı değişti

AHMET KARAGÖZ KİMDİR?

1986 yılında Bünyan’da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Akmescit İlköğretim Okulunda tamamlayan Karagöz, Orta Öğrenimini Bünyan Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Lise öğretimini de Merkez Teknik Lisesinde tamamlayan Karagöz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığından mezun olmuştur. Anadolu Gençlik Derneği Talas İlçe Başkanlığı, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kayseri İl Temsilciliği ve Saadet Partisi Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. İş İnsanı olan Karagöz evli ve 2 çocuk babasıdır.